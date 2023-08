Toti: «Attonito per la scomparsa di Profiti, che onore lavorare con lui»

il messaggio

GENOVA “La notizia dell’improvvisa scomparsa del professor Giuseppe Profiti mi lascia attonito e sgomento. Ho avuto la fortuna e l’onore di poter lavorare al suo fianco subito dopo le fasi più difficili della pandemia e di poterne apprezzare le grandi qualità non solo professionali ma anche umane, grazie a cui ha lasciato un segno indelebile nella sanità ligure, dimostrando grande intelligenza, competenza e passione nel suo lavoro. La sua scomparsa rappresenta una perdita per tutta la sanità italiana. Esprimo le mie più sincere condoglianze alla sua famiglia in questo momento così doloroso e vicinanza al collega Roberto Occhiuto, presidente della Calabria, dove Profiti stava lavorando”. Lo scrive su facebook Giovanni Toti, presidente della Regione Liguria, commentando la scomparsa del manager calabrese Giuseppe Profiti.