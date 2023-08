Auto si surriscalda e innesca un incendio, fiamme nella notte a Corigliano-Rossano

il fatto

CORIGLIANO-ROSSANO Una manovra azzardata e poi l’inferno. Potrebbe essere questa la sintesi dell’evento, sicuramente accidentale, che si è verificato stanotte in località Fabbrica, nell’estrema periferia est di Corigliano-Rossano, dove sono andate a fuoco ben sei auto. Le vetture erano tutte parcheggiate in fila indiana sull’argine della strada comunale che da Capo Trionto conduce al borgo marinaro di Fossa. Non si conoscono ancora bene le dinamiche ma da quanto appreso da alcuni testimoni, pare che una delle auto, nella manovra d’uscita dall’area di sosta, abbia fatto una manovra azzardata, finendo nella cunetta che delimita la strada. Nelle manovre successive, probabilmente mettendo sotto sforzo più del dovuto la frizione, l’auto si sarebbe surriscaldata e da lì si sarebbe innescato un incendio immenso che avrebbe trovato l’ideale corroborante nella sterpaglia e nei rovi a bordo strada che hanno preso fuoco e quindi avvolto ben cinque autovetture, distruggendole. Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco di Corigliano-Rossano che hanno avuto non poche difficoltà a domare le fiamme considerato che la strada in cui si è sviluppato il rogo è un rettilineo stretto, delimitato da una cunetta e un fosso. Tra l’altro, proprio in quell’area erano parcheggiate altre auto che sono state messe in sicurezza dalle fiamme. L’incendio si sarebbe sviluppato attorno alle due di stanotte e le operazioni di spegnimento, messa in sicurezza e rimozione delle auto si sono concluse stamani attorno alle 6.30.