‘Ndrangheta nella Sibaritide, cade un capo d’imputazione per Sandro Maestri

la decisione

COSENZA È stato annullato dal Tribunale del Riesame di Catanzaro il capo d’imputazione relativo all’associazione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti per Sandro Maestri (classe 1969). Si tratta del fratello di Gianluca Maestri, considerato dalla Dda di Catanzaro uno dei vertice del clan degli Abbruzzese di Cassano allo Jonio. Sandro Maestri, difeso dall’avvocato Antonio Quintieri, era finito in carcere nel blitz dello scorso 30 giugno che ha portato all’arresto di 68 persone nel territorio di Cassano Ionio e in altri centri della provincia di Cosenza tra cui Sibari e Corigliano Rossano. (redazione@corrierecal.it)