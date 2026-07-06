Controlli sulla Costa degli Dei, quattro giovani denunciati per guida in stato di ebbrezza

Sicurezza sul litorale

TROPEA Controlli straordinari dei carabinieri lungo la Costa degli Dei, nel Vibonese, nel fine settimana segnato dal forte afflusso turistico sul litorale. I servizi, disposti dal Comando provinciale dei carabinieri di Vibo Valentia, hanno interessato in particolare il territorio di competenza della Compagnia di Tropea, con verifiche mirate al contrasto della guida in stato di ebbrezza e al controllo dei soggetti sottoposti a misure di prevenzione. Nel corso dell’attività i militari hanno denunciato in stato di libertà alla Procura di Vibo Valentia quattro giovani, tutti sotto i trent’anni, ritenuti responsabili di guida in stato di ebbrezza alcolica. I conducenti sono stati sorpresi al volante con un tasso alcolemico superiore a 0,80 grammi per litro. Per tutti è scattato anche il ritiro della patente. Altri tre automobilisti sono stati invece sanzionati in via amministrativa, sempre con ritiro della patente, perché trovati alla guida con un tasso alcolemico superiore al limite consentito ma rientrante nelle fasce per cui la normativa prevede la sola sanzione amministrativa. Nell’ambito dello stesso dispositivo, a Joppolo, i carabinieri della locale Stazione hanno denunciato un trentenne per detenzione abusiva di armi od oggetti atti a offendere. Durante una perquisizione domiciliare, i militari hanno rinvenuto e sequestrato un coltello a scatto con impugnatura tipo tirapugni. Sempre a Joppolo, un altro trentenne del posto, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno, è stato denunciato perché, durante un controllo domiciliare, è risultato assente dalla propria abitazione, in violazione delle prescrizioni imposte. Complessivamente, nel corso dei controlli, i carabinieri hanno identificato 299 persone e controllato 117 veicoli.

I procedimenti sono nella fase delle indagini preliminari e per gli indagati vale il principio di presunzione di innocenza fino a eventuale sentenza definitiva di condanna. (redazione@corrierecal.it)

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