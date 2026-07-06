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Mondiali 2026: Fifa respinge il ricorso del Belgio

Il caso Balogun scuote i Campionati del Mondo Usa

Pubblicato il: 06/07/2026 – 19:39
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Mondiali 2026: Fifa respinge il ricorso del Belgio
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La Fifa ha respinto il ricorso del Belgio contro la reintegrazione dell’attaccante statunitense Folarin Balogun, espulso nei sedicesimi di finale contro la Bosnia ma poi autorizzato a scendere in campo contro i Diavoli Rossi negli ottavi del Mondiale. Per l’organo di governo del calcio mondiale il reclamo della Federazione calcistica belga è «inammissibile»: l’Urbsfa, secondo la Fifa, non avrebbe titolo per impugnare la decisione perché non era parte del procedimento disciplinare. La federazione belga, però, sostiene di avere chiesto innanzitutto chiarimenti e copia della decisione motivata, e accusa la Fifa di avere trasformato quella richiesta in un appello tecnico da dichiarare subito irricevibile.
Il caso è diventato in poche ore una delle polemiche più delicate del Mondiale nordamericano. Balogun era stato espulso nella sfida vinta dagli Stati Uniti contro la Bosnia-Erzegovina, episodio che avrebbe dovuto comportare la squalifica automatica per la gara successiva. La Fifa, invece, ha sospeso l’esecuzione della sanzione per un anno, consentendo all’attaccante americano di essere disponibile contro il Belgio. Una decisione arrivata dopo l’intervento diretto del presidente statunitense Donald Trump, che avrebbe sollecitato il presidente della Fifa Gianni Infantino a riesaminare il caso.

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