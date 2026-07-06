Catanzaro, corsa di prova sulla linea C della Metro. «Passo decisivo verso l’entrata in servizio» – VIDEO

la nuova mobilità nel capoluogo

CATANZARO Nel giro di poche settimane verrà inaugurata la linea C della Metropolitana di Catanzaro. Secondo quanto emerge da un reel sui social del presidente della Region Calabria, Roberto Occhiuto, è stata effettuata una corsa di prova della metro nel tratto da Dulcino a Germaneto, sede della Regione Calabria, dell’Università e del Policlinico Mater Domini: la corsa di prova ha avuto come obiettivo – si ricava sempre dal reel – le verifiche sulla sicurezza e sui sistemi. «Un passo decisivo verso l’entrata in servizio», è il commento alla storia social. Sul piano della tempistica al momento ci sono dalla regione indicazioni di massima sull’effettiva apertura anch della linea: secondo alcune fonti dovrebbe comunque avvenire in un range tra agosto e settembre. La linea C completerà la realizzazione della Metropolitana di Catanzaro, progetto concepito nel 2007 e solo negli ultimi anni concretizzato – con un investimento di oltre 160 milioni – dopo un iter particolarmente complesso e caratterizzato da ritardi e stop di vario genere: lo scorso 31 dicembre era stato inaugurato il tratto Centro-Lido. (c. a.)

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