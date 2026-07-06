La Carmar torna a operare nel Porto di Catanzaro

l’annuncio

CATANZARO La CARMAR srl annuncia il ritorno alla piena gestione dei propri pontili galleggianti nel Porto di Catanzaro, a seguito del rilascio dell’autorizzazione n. 12 del 06/07/2026 da parte dell’Amministrazione Comunale. La ripresa dell’attività giunge al termine di un articolato percorso di approfondimento e verifica tecnica e amministrativa relativo ad alcune ipotizzate difformità emerse con riferimento alla gestione del porto nel periodo di vigenza della precedente concessione demaniale. Nel corso di tale fase, la società – assistita dagli avvocati Raffaele Ruocco e Francesco Iacopino – ha intrapreso un costante e trasparente confronto istituzionale con il Comune e con le Autorità competenti, improntato a leale collaborazione e finalizzato al pieno chiarimento di ogni profilo oggetto di esame. Gli approfondimenti svolti, anche attraverso specifici incarichi tecnici e le conseguenti verifiche effettuate in contraddittorio, hanno consentito di escludere la sussistenza di profili di irregolarità sostanziale, con conseguente ridefinizione e superamento delle contestazioni inizialmente ipotizzate, nella sostanza risultate non confermate o comunque non rilevanti ai fini gestionali. Detto percorso ha inoltre consentito di valorizzare la piena correttezza operativa della CARMAR e la solidità del modello gestionale adottato nel porto di Catanzaro, confermandone l’affidabilità dell’azienda che opera nel settore dello yachting e dei servizi ai superyacht lungo tutte le coste italiane. Con il provvedimento odierno si apre una nuova fase per il Porto di Catanzaro, orientata al rafforzamento e allo sviluppo delle attività diportistiche e turistiche e alla crescita del ruolo dello scalo quale infrastruttura strategica per lo sviluppo economico del territorio.