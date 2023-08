Scoperta una piantagione di 410 esemplari di cannabis

il sequestro

CATANZARO I militari del Comando provinciale della Guardia di Finanza di Catanzaro, su disposizione del gip del Tribunale di Lamezia Terme, hanno eseguito un’ordinanza di arresti domiciliari nei confronti di un soggetto indagato per coltivazione di sostanze psicotrope. In particolare sono state poste sotto sequestro 410 piante di cannabis indica e tutta l’attrezzatura usata per la loro coltivazione.

Le fiamme gialle di Lamezia Terme avevano segnalato la presenza di piante sospette inun declivio della frazione Mitoio di Lamezia. In seguito a una perlustrazione hanno rinvenuto, in una zona impervia e nascosa da fitta vegetazione, 410 piante di cannabis irrigate tramite un sofisticato impianto regolato mediate un temporizzatore elettronico.

Le indagini hanno consentito di individuare anche la persona che si occupava della piantagione. Se le piante fossero giunte a maturazione avrebbero permesso di ricavare circa 600 chili di marijuana del valore di oltre 600mila euro.