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La campagna “Vacanze sicure”

Controlli stradali, peggiora lo stato degli pneumatici: i dati della Calabria

1.877 veicoli controllati nella regione. Tra le irregolarità più frequenti gomme lisce, danneggiate e non conformi alla carta di circolazione

Pubblicato il: 07/07/2026 – 10:08
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Controlli stradali, peggiora lo stato degli pneumatici: i dati della Calabria
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CATANZARO Polizia di Stato e Assogomma insieme anche quest’anno per la campagna di controlli stradali ‘Vacanze sicure’. A livello nazionale, tra aprile e giugno, in una autovettura su tre sono state riscontrate irregolarità. In Calabria i controlli sono stati 1.877, il 18% del totale nazionale. Il 10,39% delle vetture circolava con pneumatici lisci, vale a dire molto usurati; il 12% montava pneumatici non omogenei, ovvero diversi per marca e/o modello sul medesimo asse; quasi il 7% presentava pneumatici visibilmente danneggiati; l’1,76% risultava equipaggiato con pneumatici non omologati, cioè diversi da quelli ammessi dalla carta di circolazione. Nel complesso i dati 2026 confermano un trend di peggioramento già osservato negli anni precedenti.

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