Controlli stradali, peggiora lo stato degli pneumatici: i dati della Calabria

La campagna “Vacanze sicure”

CATANZARO Polizia di Stato e Assogomma insieme anche quest’anno per la campagna di controlli stradali ‘Vacanze sicure’. A livello nazionale, tra aprile e giugno, in una autovettura su tre sono state riscontrate irregolarità. In Calabria i controlli sono stati 1.877, il 18% del totale nazionale. Il 10,39% delle vetture circolava con pneumatici lisci, vale a dire molto usurati; il 12% montava pneumatici non omogenei, ovvero diversi per marca e/o modello sul medesimo asse; quasi il 7% presentava pneumatici visibilmente danneggiati; l’1,76% risultava equipaggiato con pneumatici non omologati, cioè diversi da quelli ammessi dalla carta di circolazione. Nel complesso i dati 2026 confermano un trend di peggioramento già osservato negli anni precedenti.

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