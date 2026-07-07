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sequestrate armi e droga

Blitz nell’ex roccaforte del clan Gionta: scoperti due bunker

L’operazione dei carabinieri e dei Cacciatori Calabria

Pubblicato il: 07/07/2026 – 9:47
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Blitz nell’ex roccaforte del clan Gionta: scoperti due bunker
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NAPOLI Due bunker, in quella che era la roccaforte del clan Gionta, a Torre Annunziata, in provincia di Napoli. Ma anche pistole, alcune a salve. E’ quanto hanno scoperto i carabinieri nel “Rione delle carceri”. I carabinieri della compagnia, del nucleo investigativo oplontini e dello Squadrone Eliportato Cacciatori Calabria hanno scovato due bunker, dove forse si sono rifugiati latitanti, tra i palazzoni del “quadrilatero” un tempo roccaforte del clan Gionta. All’interno un letto con lenzuola e un televisore. Durante il blitz nel centro storico, i militari hanno sequestrato 4 pistole, 2 di queste a salve ma senza il tappo rosso. E ancora 195 proiettili di vario calibro, 2 caricatori per pistola, 92 grammi di marijuana, sostanza da taglio, una microcamera e un sistema Dvr per tenere d’occhio i dintorni ed evitare sorprese.

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