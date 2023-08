Violenza domestica e atti persecutori, arresti a Gasperina e Soverato

le indagini

SOVERATO I carabinieri hanno proceduto anche all’arresto di due persone nel Soveratese. I militari della Stazione di Gasperina, dopo aver ricostruito una intricatissima vicenda di violenza domestica – le cui risultanze investigative sono state condivise e approfondite dall’autorità giudiziaria – hanno tratto in arresto un 38enne in esecuzione ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Tribunale di Catanzaro, per il reato di maltrattamenti in famiglia, poiché con condotte abituali e reiterate maltrattava la compagna convivente, vessandola psicologicamente mediante ossessive accuse di tradimenti, isolandola dalla famiglia di origine, percuotendola in modo violento e minacciandola, tutti fatti occorsi nella notte tra l’8 e il 9 agosto scorso. L’uomo è stato arrestato e tradotto presso la Casa Circondariale di Catanzaro – Siano.

In un altro distinto caso, i carabinieri della Stazione di Soverato hanno arrestato, flagranza di reato, un 49enne, che, durante la perquisizione personale e locale a seguito di denuncia-querela presentata da un giovane per atti persecutori, alla presenza dei militari operanti ha molestato e minacciato il denunciante, replicando le condotte violente, tali da provocare un perdurante stato di ansia e paura, ingenerandogli un fondato timore per la sua incolumità. Il 49enne è stato arrestato e su disposizione della Procura della Repubblica di Catanzaro sottoposto agli arresti domiciliari. I relativi procedimenti pendono nella fase delle indagini preliminari.