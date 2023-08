In barca a vela a 1.400 metri nel Lago del Menta. «Grandi potenzialità per il turismo»

la proposta

REGGIO CALABRIA Il Comune di Santo Stefano in Aspromonte, il Comune di Roccaforte del Greco, la Sorical e l’Antica marineria Catonese hanno riproposto, lo scorso 12 agosto, la terza edizione della veleggiata Gambarie sul Lago della diga del Menta, nel cuore dell’Aspromonte reggino. Appassionati dello sport della vela, turisti e visitatori ed appassionati di canoa e kayak, hanno accompagnato l’evento, all’interno dello specchio d’acqua, tra i più alti d’Italia, 1.430 metri sul livello del mare.

«È di fondamentale importanza puntare sul Lago del Menta come ulteriore attrattore turistico del comprensorio di Gambarie – ha detto il sindaco di Santo Stefano d’Aspromonte, Francesco Malara – ci troviamo di fronte ad un occasione dalle grandi potenzialità per una nuova tipologia di turismo, che “Linea Blu” ha fortemente contribuito a disvelare, il turismo lacustre che si può grandemente sviluppare per il tempo libero ma anche per gli sportivi, basti pensare ai canoisti che attualmente sono costretti a percorrere oltre 400 km per allenarsi. Adesso – conclude – l’invito è rivolto alla Regione Calabria, e per essa al suo attento presidente Roberto Occhiuto, affinché renda costantemente possibile la realizzazione di tali attività attraverso l’autorizzazione definitiva dell’uso turistico del Lago del Menta quantomeno nel periodo estivo». (Dire)