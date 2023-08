Inchiesta “Imperium”, revocate le misure cautelari per tre indagati – NOMI

le decisioni

VIBO VALENTIA Sono diverse le decisioni emesse dal Gip presso il Tribunale di Catanzaro nell’ambito del procedimento denominato “Imperium”, instaurato dalla Procura Antimafia del capoluogo e che ha visto l’applicazione di 32 misure cautelari (60 gli indagati totali) e sequestri per circa 12 milioni di euro.

In particolare, a seguito dell’espletamento degli interrogatori di garanzia e in accoglimento delle richieste difensive, si è registrata la revoca delle misure cautelari originariamente applicate agli indagati Maria Ribecco, Paolo Tinè e Graziella Torrisi. Sono invece state degradate nella misura del divieto di dimora in Calabria le misure per gli indagati Francesco Falsaperna, Molino Sebastiano, Alessandro Oliveri e Francesco Rapisarda.

Tutti gli indagati sopra menzionati sono difesi dall’avvocato Giovanni Vecchio e dall’avvocato Bruno Vallelunga del Foro di Vibo Valentia.

In particolare, le principali contestazioni che sono mosse agli indagati sono quelle di concorso esterno in associazione mafiosa (ai soli indagati Falsaperna, Molino e Rapisarda) e di trasferimento fraudolento di valori aggravato dalla finalità di agevolare il clan Mancuso.

Tali vicende delittuose s’inseriscono, nella ricostruzione degli investigatori, all’interno della gestione dei villaggi turistici Sayonara di Nicotera e Green Beach di Briatico che veniva operata da società che s’ipotizza siano riconducibili a Rapisarda Francesco. Quest’ultimo, prima delle sue vicissitudini giudiziarie, era un imprenditore siciliano molto noto attivo, in particolare, nel settore della siderurgia e che da poco tempo aveva esteso i suoi interessi economici anche al settore turistico.