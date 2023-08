Furgiuele: «”Repubblica” contro Salvini, nessuna opera sarà cancellata»

lo scontro

ROMA «Per l’ennesima volta Repubblica usa lo strumento della calunnia contro il governo e il Ministro Salvini in particolare. Nessuna opera sarà cancellata, né al Sud né al Nord: oltre ai progetti già previsti c’è la determinazione per realizzare il Ponte sullo Stretto che garantirà almeno 100mila posti di lavoro soprattutto in Calabria e Sicilia».

Lo dichiara il vice capogruppo della Lega alla Camera, Domenico Furgiuele, segretario della commissione Trasporti. A questo link la nostra sintesi del reportage di Repubblica.