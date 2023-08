Ancora sangue sulle strade, due morti in un incidente a Condofuri

la tragedia

REGGIO CALABRIA Ancora sangue sulle strade della Calabria. Nel tardo pomeriggio di oggi, lungo la provinciale che porta a Condofuri Superiore nell’area Grecanica, si è verificato un incidente stradale che ha provocato la morte di due persone. Si tratta di due fratelli di 70 e 73 anni, Pasquale e Domenico Manti. L’automobile sulla quale viaggiavano si è capovolta sulla strada provinciale, all’altezza della frazione Mangani, ed è finita in un canale.

L’urto conseguente ha provocato la morte sul colpo del 70enne alla guida del mezzo. Successivamente, secondo quanto appreso, anche il passeggero è morto per le ferite riportate. Sul luogo dell’incidente sono giunti i sanitari del 118, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso, i vigili del fuoco e le forze dell’Ordine. (redazione@corrierecal.it)