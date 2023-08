«La lotta alla ‘ndrangheta non può prescindere dal netto contrasto al narcotraffico»

il commento

CATANZARO “La lotta alla ‘ndrangheta in Calabria non può prescindere dal netto contrasto al narcotraffico. Per questo ringrazio il Comando provinciale dalla Guardia di Finanza di Reggio Calabria, coordinato dalla Direzione distrettuale antimafia della procura guidata da Giovanni Bombardieri, per l’operazione che oggi ha portato al sequestro di 150 chili di cocaina nel porto di Gioia Tauro. Fiumi di droga e di denaro che sarebbero finiti nelle mani delle cosche, alimentando attività illegali, inquinando e soffocando il nostro territorio. È evidente che in Calabria lo Stato sta ponendo un grande argine contro la criminalità organizzata. Solo così possiamo porre le condizioni per rendere completamente libera una terra di mostrarsi meravigliosa per quello che realmente è, rompendo pregiudizi e stereotipi che ne hanno compromesso per decenni l’immagine”. Così Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria.