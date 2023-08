il rogo

BADOLATO Squadre dei Vigili del Fuoco del Comando di Catanzaro (distaccamento di Soverato e sede centrale) sono intervenute in serata per domare l’incendio di una imbarcazione ormeggiata nel porto di Badolato da alcuni mesi. Numerose le segnalazioni pervenute presso la sala operativa dagli abitanti della zona. L’intervento dei vigili del fuoco è valso alla completa estinzione delle fiamme che hanno interessato solo l’imbarcazione che, fortunatamente, era ormeggiato a distanza dalle altre imbarcazioni presenti nel porto. Non si segnalano danni a persone. Accertamenti in corso sull’origine del rogo e, al momento, nessuna ipotesi viene esclusa.