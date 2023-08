Incendio a Sant’Eufemia d’Aspromonte, distrutte due case storiche. Al via le indagini dei carabinieri – FOTO e VIDEO

il fatto

SANT’EUFEMIA D’ASPROMONTE (REGGIO CALABRIA) Paura ma nessun danno alle persone a Sant’Eufemia d’Aspromonte, in provincia di Reggio Calabria, per un incendio scoppiato nella tarda serata di ieri in un caseggiato disabitato composto da otto immobili nella parte vecchia del comune di Sant’Eufemia d’Aspromonte, in provincia di Reggio Calabria. Le fiamme alte, alimentate dal vento, hanno reso necessaria l’evacuazione precauzionale di alcune abitazioni vicine. A dare l’allarme sono stati alcuni residenti della zona e, sul posto, sono intervenute diverse squadre e mezzi dei vigili del fuoco provenienti oltre che dal comando provinciale di Reggio Calabria anche dai distaccamenti di Bagnara, Polistena e Palmi. Le fiamme sono state circoscritte e domate solo in mattinata e, attualmente, sono in corso le operazioni di bonifica. Non ci sono stati feriti ma oltre ai danni provocati dalle fiamme si registrano anche dei crolli di tetti e pareti. Distrutti anche mobili e suppellettili antiche che si trovavano in alcuni di questi appartamenti. Secondo alcune testimonianze, l’incendio tuttavia ha distrutto due case storiche quella del medico condotto Giuseppe Chirico, che per anni è stato un punto di riferimento per tutto il paese, e quella dell’arciprete Giuseppe Occhiuto. Ignote al momento le cause dell’incendio. Indagano i carabinieri.