Italia sul tetto del mondo, Tamberi oro nel salto in alto

Atletica

BUDAPEST Uno dei più grandi di tutti i tempi nel salto in alto. Gianmarco Tamberi entra definitivamente nella leggenda dello sport italiano, conquistando l’oro ai campionati del mondo in corso a Budapest. Quello iridato era l’unico titolo che gli mancava dopo le vittorie alle Olimpiadi, al Mondiale indoor e a due Europei.

Il capitano della nazionale azzurra di atletica salta 2,36 al primo tentativo e così si impone sullo statunitense JuVaughn Harrison che ci riesce soltanto alla seconda prova. Dietro di loro, con 2,33, il qatarino Mutaz Barshim: l’amico di Tamberi che con l’italiano aveva condiviso l’oro olimpico a Tokyo. È stata una gara combattuta, piena di colpi di scena. Proprio l’italiano aveva iniziato male con un errore in apertura fino ai salti decisivi quando la gara si è fatta più dura e Tamberi ha tirato fuori carattere e salti eccezionali. Dopo la vittoria il suo show in pista. Il campione italiano si è tolto gli scarpini e si è tuffato nella vasca del percorso dei tremila siepi insieme con il vincitore della gara, il marocchino Soufiane el Bakkali.

Il tuffo ha suggellato i festeggiamenti in pista di Tamberi, che ha coinvolto il suo grande amico Barshim, campione olimpico con lui a Tokyo e oggi terzo. L’azzurro è salito sulle spalle del qatariota abbracciandolo e facendosi portare un po’ a spasso tra l’entusiasmo del pubblico. Per l’Italia si tratta della terza medaglia ai mondiali di Budapest. Ma nella serata di ‘Gimbo’- dove l’altro azzurro in gara nell’alto, Simone Fassinotti, ha chiuso 12/o – arriva anche l’impresa di Ayomide Folorunso che ha realizzato il record italiano nei 400 ostacoli donne con il tempo di 53”89 e ha conquistato l’accesso alla finale iridata.

Grande l’emozione per la 26enne di origini nigeriane: «Avevo questa sensazione positiva – ha spiegato -. È da ieri che mi ritornava in testa una canzone nigeriana che si intitola “Emmanuel. Dio è con te”. Questa mattina mi sono svegliata con tanta serenità. Sapevo che avrei fatto bene». Nulla da fare, invece, per Rebecca Sartori. Ha mancato l’accesso alla finale dei 400 metri Davide Re, quarto nella sua semifinale. Ottimo anche l’undicesimo posto di Ludovica Cavalli nella finale nei 1500 con la genovese che ha fatto registrare il suo personale e che domani potrebbe gareggiare nei 5000. Nella finale del lancio del disco femminile, ha chiuso dodicesima Daisy Osakue, primatista italiana che ha ripetuto l’esito delle Olimpiadi di Tokyo. Negli 800 metri uomini, due azzurri si sono qualificati per le semifinali, Simone Barontini e Catalin Tecuceanu; mentre il ventenne Francesco Pernici ha mancato di poco l’obiettivo. Tecuceanu ha interpretato al meglio la sua batteria, piazzandosi terzo con un tempo non lontano dal suo personale. Barontini ha tenuto un ritmo alto nella prima parte di gara e nel finale non ha ceduto, conquistando il secondo posto. Pernici ha fatto anche gara di testa dopo il primo giro ma nel finale è stato superato da tre atleti e il suo tempo non era tale da sperare nel ripescaggio