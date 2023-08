Quel “Solo noi” che piaceva a De Pedis

Il ricordo

Che Toto Cotugno sia stato un personaggio di primo piano nella musica italiana è pacifico. Dal successo de “L’italiano”, alle canzoni scritte per Celentano, tra le quali “ Soli” e Il tempo se ne va “.

Eppure Toto vinse una sola volta il festival di Sanremo, nel 1980, con la sua canzone forse più bella, “Solo noi”.

Nel film “La verità sta in cielo” il regista racconta che era la canzone preferita da Renatino De Pedis, il dandy della banda della Magliana, per molti versi uno dei Re di Roma negli anni ottanta.

E in quella canzone bellissima, con il suo non tanto nobile ammiratore, si racchiude l’emozione della musica leggera italiana.

Forse erano solo canzonette ma suonavano bene. Fai buon viaggio Toto