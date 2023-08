Sviluppo del territorio, Confagricoltura: «Serve una strategia comune»

L’incontro

«Agricoltura, ambiente, sostenibilità: è il filo verde del territorio che ha permesso la crescita di aree collinari e montane dal punto di vista turistico». Ma per Confagricoltura «occorre fare sistema e, soprattutto, avere una strategia comune». È quanto afferma in un comunicato la confederazione dell’agricoltura, aggiungendo che «Confagricoltura è impegnata in questa direzione, favorendo il dialogo e la collaborazione tra tutti gli stakeholder, valorizzando al contempo il lavoro delle aziende agricole che sono presidio per eccellenza di queste zone». Il comunicato segue il confronto avvenuto nell’agorà della confederazione al meeting di Rimini fra tre associazioni: Agriturist, la prima associazione del comparto agrituristico in Italia; la Fee, che con la Confederazione ha avviato il programma Spighe Verdi per premiare i Comuni rurali più virtuosi dal punto di vista della sostenibilità; e I Borghi più belli d’Italia, che associa 354 piccoli Comuni italiani.

Gli interventi

«L’agriturismo italiano – ha affermato Augusto Congionti, presidente di Agriturist – è un fenomeno studiato anche all’estero anche come modello economico che funziona. Sono oltre 25mila le aziende operative nel comparto, che ha avuto uno sviluppo enorme negli ultimi tempi: oltre il 60% dei Comuni italiani ne ospita almeno una. Quasi la metà offre almeno tre servizi e più di una su tre è condotta da una donna. Fondamentale e il ruolo dei prodotti enogastronomici». Sulla stessa linea Fiorello Primi, presidente dell’associazione “I Borghi più belli d’Italia”, secondo cui «i prodotti tipici dell’enogastronomia tricolore sono l’elemento trainante del turismo nei piccoli comuni». «Un patrimonio – continua Primi – riconosciuto a livello internazionale, che va accompagnato da adeguate politiche che permettano una crescita costante degli standard qualitativi per chi vive in queste realtà e chi le frequenta». «L’Italia – aggiunge il presidente della Fee Claudio Mazza – non ha tutta la stessa velocità: il programma Spighe Verdi, che la FEE ha avviato con Confagricoltura e che quest’anno ha premiato 72 Comuni rurali, certifica l’impegno delle amministrazioni sotto vari punti di vista, da quello ambientale a quello ricettivo, fino a quello della partecipazione della comunità alla vita cittadina. Il percorso intrapreso conferma che si tratta di una strada giusta, capace di attirare sempre più Comuni verso finalità condivise». «Tuttavia – conclude il comunicato – è emerso dall’incontro come manchi una strategia comune e una visione pluriennale. Di qui la necessità di unire le forze per permettere l’ulteriore sviluppo di un settore che rappresenta uno dei punti di forza del nostro Paese».