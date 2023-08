Incendio nella notte a Castrovillari, intervento risolutivo di Calabria Verde

la segnalazione

COSENZA Durante la notte del 23 agosto, all’incirca alle ore 1.00 è stato segnalato un incendio nell’ambito del Parco del Pollino, in località cozzo Campanaro del comune di Castrovillari. La sala operativa gestita da Calabria Verde ha dato il preallerta ed alle ore 6.00 un proprio DOS (direttore delle operazione di spegnimento) era già operativo sui luoghi. Essendo la zona molto impervia e difficilmente raggiungibile da squadre, le attività di spegnimento sono state condotte principalmente con l’ausilio di mezzi aerei ed in particolare con un elicottero della flotta regionale, 3 canadair della flotta di Stato, ed un ulteriore elicottero della flotta di stato. Sono state impiegate inoltre una squadra dotata di autobotte (CB Ionio Cosentino), una squadra con pickup (CB Settentrionali del Cosentino), 5 associazioni di volontari (Il Pellicano, ANPANA, Aquile del Pollino, Pollino H24, Lipambiente). Le squadre tra l’altro hanno montato ed approvvigionato una vasca mobile presso la sede di Calabria Verde in località Conca del Re di Castrovillari che ha permesso di ridurre notevolmente il tempo di intervento dell’elicottero regionale (tempo di rotazione ridotto da 8 a 3 minuti). L’intervento coordinato ha permesso di limitare danni al patrimonio boschivo di notevole qualità e contenere la superficie percorsa da incendio. Le attività sono proseguite per l’intera giornata per bonificare i luoghi. In via precauzionale è stato predisposta da Azienda Calabria Verde un verifica nelle prime ore della giornata di domani.