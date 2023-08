Parte dalla Calabria un movimento “ispirato” a Vannacci. Ma lui non ne sa nulla

il caso

LAMEZIA TERME Il dubbio riguarda proprio sulla presenza – seppure in collegamento – del generale più discusso d’Italia, Roberto Vannaci. Il suo saluto è previsto nell’incontro programmato a Lamezia Terme (Sambiase, per la precisione) alle 18 di oggi, sabato 26 agosto. Si tratta di una discussione che prende lo spunto dallo «scenario geopolitico internazionale, con al centro l’Italia protagonista del Mediterraneo». Organizza “Cantiere Laboratorio / Gioventù Controcorrente” e sono previsti interventi di Vittorio Gigliotti, presidente di Cantiere Laboratorio; Fabio Filomeni, Tenente Colonnello (ris.) e autore del libro “Morire per la Nato?”; Tiziano Ciocchetti, Analista Militare. In collegamento è annunciato l’intervento di Corrado Corradi, già Colonnello di Organismi Informazioni e Sicurezza Militare. Il clou, però, è l’annuncio da parte di Filomeni della «nascita ufficiale del Movimento Culturale “Il Mondo al Contrario” contro la dittatura ideologica del pensiero dominante». Di solito il passo da movimento culturale a movimento politico è più breve di quanto possa apparire, specie se il nome del movimento coincide con quello del libro più criticato e dibattuto delle ultime settimane per i suoi contenuti, considerati omofobi e razzisti.

Vannacci è diventato un caso politico. Ha diviso il governo: il ministro Crosetto lo ha sospeso dal proprio incarico per le tesi contenute nel volume, Salvini lo ha contattato adottando un atteggiamento molto più comprensivo. Troppo presto per dire se da caso politico diverrà politico a tutti gli effetti: il generale ha declinato la candidatura offerta da Forza Nuova ma non ha chiuso ad eventuali esperienze («un futuro in politica? Mai dire mai»). Ora nasce ufficialmente dalla Calabria un movimento che si ispira ai suoi scritti. Ed è previsto che il generale porti i suoi saluti a tutti i partecipanti all’evento. Almeno da programma. Il dubbio nasce proprio da una dichiarazione di Vannacci riportata dall’Adnkronos. Interpellato dall’agenzia, l’ex parà spiega di non sapere nulla dell’iniziativa: «Conosco Filomeni, ma non ci ho parlato… Non so niente di questa iniziativa, non ne sono a conoscenza», afferma. (redazione@corrierecal.it)