Stupro di Palermo, lo sfogo della vittima: «Non giudicate chi ha subito»

La reazione

PALERMO «Sinceramente sono stanca di essere educata, quindi ve lo dico in francese, mi avete rotto i c… con cose del tipo “ah ma fa i video su TikTok con delle canzoni oscene”, “è normale che poi le succede questo”». È quanto scrive sui social la ragazza 19enne violentata a Palermo, al cantiere del Foro Italico, lo scorso 7 luglio, vittima di uno stupro di gruppo. «Me ne dovrei fregare, ma non lo dico per me, più che altro se andate a scrivere cose del genere a ragazze a cui succedono cose come me, e fanno post come me, potrebbero ammazzarsi. Sapete che significa suicidio? Già sapevo che qualcuno avrebbe fatto lo scaltro, ma io rimango me stessa e manco se mi pagate cambio, perciò chiudetevi la boccuccia, piuttosto che giudicare una ragazza stuprata», scrive la giovane.