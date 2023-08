Un fiume di entusiasmo e tradizione, a Palmi grande successo per la “Varia” – VIDEO

l’evento

PALMI Un fiume di entusiasmo e tradizione verso l’epico momento della Scasata. A Palmi è stato il giorno della Varia, il rito divenuto nel 2013 patrimonio culturale dell’umanità Unesco, è iniziato alle 18 quando l’enorme macchina a spalla della Varia è stata trainata lungo il corso Garibaldi. Si tratta di un enorme carro che rappresenta l’universo e l’assunzione in cielo della Vergine portato a braccio da 200 ‘mbuttaturi (portatori) e tirata da altrettante persone, che ha percorso anche quest’anno la strada principale. Sulla “Varia” oltre 30 figuranti che rappresentano la Vergine, il Padreterno, gli angeli e gli Apostoli. A circa 16 metri di altezza l’“Animella” scelta tra le bambine palmesi per raffigurare la Madonna assunta in cielo. L’Animella e il Padreterno, quest’anno rappresentati dalla piccola Maria Teresa Leva e da Antonio Garipoli, hanno prima ricevuto la benedizione per poi partecipare al rito che richiama ogni anno migliaia di visitatori.















