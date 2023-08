Tragedia a Botricello, anziana donna muore in mare

il fatto

CATANZARO Una anziana donna è morta oggi pomeriggio a Botricello, nel Catanzarese, mentre era in mare. Probabilmente la donna è annegata dopo un malore ma i carabinieri sono già al lavoro per raccogliere più informazioni possibili sull’accaduto e non escludono alcuna ipotesi. A scoprire il corpo della donna nelle acque del mar Jonio, sono stati alcuni bagnanti, che hanno immediatamente chiamato i soccorsi. Inutili i tentativi di rianimare l’anziana da parte dei sanitari del 118 e di quelli dell’elisoccorso.