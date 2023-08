l’intervento

CROTONE Squadre dei vigili del fuoco del Comando di Crotone sede centrale sono intervenute in località Cipolla nel comune di Crotone per un incendio di vegetazione che, alimentato dal forte vento, si è propagato all’interno di una ditta di autodemolizione non più in attività. Il rogo ha interessato numerose carcasse di autovetture e materiale di vario tipo. Sul posto circa 20 unità con 4 automezzi e due autobotti per rifornimento idrico. Non si registrano danni a persone.