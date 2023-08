Tenta di rapinare un esercizio commerciale ma poi si dà alla fuga, arrestato un 59enne a Corigliano Rossano

il fatto

CORIGLIANO ROSSANO Nella serata di ieri personale del Commissariato di P.S. di Corigliano- Rossano ha eseguito un fermo di polizia giudiziaria nei confronti di un 59enne, per il reato di tentata rapina aggravata ai danni di un esercizio commerciale cittadino. Nella fattispecie, verso le ore 3 l’uomo si sarebbe recato all’interno di un noto esercizio commerciale ubicato in una via del centro cittadino con volto parzialmente travisato ed armato di coltello a serramanico, intimando al titolare la consegna dell’incasso.

All’interno del locale erano presenti altre due persone che hanno assistito al fatto.

Il titolare, approfittando di un momento di distrazione del reo, è uscito fuori dal locale per chiedere aiuto, segnalando quanto accaduto sull’utenza 113. A questo punto il soggetto, poi successivamente fermato, si è dato alla fuga senza riuscire nel suo intento. I poliziotti hanno ricostruito la dinamica dei fatti ed acquisito i primi elementi utili per le indagini. Successivamente è intervenuto il personale della Squadra della Polizia Giudiziaria che ha espletato ulteriore attività d’indagine, acquisendo elementi che hanno permesso l’identificazione dell’uomo, presunto autore del tentativo di rapina nei cui confronti veniva eseguito il fermo.

Il fermo eseguito è stato disposto sulla base delle direttive e del coordinamento investigativo direttamente seguito dal Procuratore della Repubblica di Castrovillari, Alessandro D’Alessio, e del magistrato designato per le indagini.

Alla luce degli elementi acquisiti, sussistendo i presupposti, si è proceduto a fermo di indiziato di delitto dell’indagato, che, su disposizione della Procura della Repubblica di Castrovillari, è stato associato presso la Casa Circondariale di Castrovillari.