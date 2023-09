Ferro: «Non ci sarà alcun definanziamento del Pnrr per la Calabria»

la polemica

CATANZARO «Per l’ennesima volta ribadiamo che non ci sarà alcun definanziamento dei progetti previsti nel Pnrr per la Regione Calabria. La riprogrammazione su nuove fonti di finanziamento, come ha già ampiamente spiegato il ministro Fitto, servono soltanto a sottrarre i progetti alle rigide regole di rendicontazione del Pnrr, scongiurando che vengano dichiarati inammissibili, con il rischio di revoca del contributo. Spostare i progetti sulle politiche di coesione, con le quali sono stati storicamente finanziati, è indispensabile a metterli in sicurezza e a consentirne l’effettiva realizzazione. Altro che scippo: se il governo non avesse spostato le fonti di finanziamento, con la programmazione lasciata dai precedenti governi gli enti locali calabresi si sarebbero trovati ad avere in mano 905 milioni di euro… in soldi del Monopoli». E’ quanto afferma l’on. Wanda Ferro (Fdi), sottosegretario all’Interno. Sul tema oggi è intervenuta la parlamentare del M5S Elisa Scutellà.