Donna uccisa a Roma nell’androne di un palazzo

il fatto

ROMA Il cadavere di una donna italiana, infermiera di 52 anni, è stato trovato questo pomeriggio in un androne di un palazzo a Roma, sull’addome segni di ferite da arma da taglio. Il corpo era in uno stabile di via Giuseppe Allievo nel zona Trionfale-Primavalle. Sull’episodio indaga la squadra mobile. Tra le piste che stanno seguendo gli investigatori della Sezione Omicidi della Squadra Mobile della Questura, ci sarebbe anche quella che porterebbe all’ex compagno della donna che attualmente è irreperibile. Il corpo, da un primo esame medico legale, presentava diverse coltellate, alcune delle quali in punti vitali. Intanto è in corso il sopralluogo della pm di Roma Claudia Alberti, del gruppo di magistrati della Procura che si occupano delle violenze di genere, sul luogo dove è stata trovata uccisa la donna.