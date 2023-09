Parco Nazionale della Sila, ottenuti 5 milioni di euro per la ciclovia e le ciclopiste

il finanziamento

COSENZA Nella riunione di concertazione con la Regione Calabria-Dipartimento Territorio e Tutela dell’Ambiente – nell’ambito del programma regionale Fesr-Fse 2021/2027 – tenutasi il 7 settembre – il Parco Nazionale della Sila è risultato beneficiario della somma di 5milioni di euro per il completamento di opere quali la Ciclovia e le Ciclopiste che riguardano interventi infrastrutturali di mobilità lenta e sostenibile. Alla riunione – si legge in una nota – convocata dal dirigente Giovanni Aramini e dal dirigente generale Salvatore Siviglia erano presenti tutti i Parchi nazionali calabresi e il Parco regionale delle Serre. Per il Parco nazionale della Sila hanno partecipato il direttore Ilario Treccosti e l’ingegnere Domenico Cerminara, responsabile del servizio Pianificazione, Programmazione, Sviluppo e Tutela dell’Ente, i quali hanno esposto i nuovi studi di fattibilità tecnica ed economica redatti dai tecnici dell’Ente Parco.

Il finanziamento e le opere

I cinque milioni di euro ottenuti saranno utilizzati per il completamento di opere avviate con la vecchia programmazione comunitaria 2014-2020 e interesseranno il prolungamento della Ciclopista dell’Ampollino – dal Teatro Tenda alla Darsena; il completamento della Ciclopista di Villaggio Mancuso con il tratto sino al Centro Visita Garcea ed il tratto di Carbonello – Villaggio Racise sino a loc. Pantane in prossimità del Bivio per Catanzaro. Sarà realizzata la nuova Ciclopista del Lago Arvo sino a loc. Baracchella nel Comune di Aprigliano che si aggiunge al primo tratto – già finanziato dal MASE a breve appaltato – che partendo dalla Sede del Parco porterà al Centro di Canottaggio sito sul lungo Lago.





Durante la riunione il direttore Ilario Treccosti ha sottolineato come queste ulteriori risorse messe a disposizione da parte delle Regione Calabria unitamente a quelle ricevute dal MASE, consentiranno all’Ente di completare gli interventi infrastrutturali di mobilità lenta e sostenibile già realizzati quali la ciclovia e le ciclopiste. Gli interventi già realizzati hanno creato condizioni ottimali per stimolare i privati ad investire sul territorio silano e con i nuovi lavori si mira ad attrarre ulteriori investimenti. Le tante attività nate lungo queste infrastrutture verdi hanno attirato l’attenzione di turisti internazionali e nazionali e anche di personalità dello spettacolo e dello sport, basti pensare alla presenza del Presidente della Federazione Italiana Canottaggio Giuseppe Abbagnale – più volte campione del mondo della specialità – e la Nazionale Under 19 di Canottaggio che ha sostenuto una settimana di allenamenti sul lago Arvo.

Il presidente Francesco Curcio, soddisfatto di come l’azione sinergica dell’Ente Parco e della Riserva della Biosfera MAB Sila, gestita sempre dall’Ente, stia affermando un percorso virtuoso di crescita turistica e non solo legata alle tante attività outdoor, ed auspica un futuro che porti un maggior sviluppo dell’intero territorio senza confini comunali e provinciali per arrivare così al definitivo cambio culturale già in atto negli ultimi anni.