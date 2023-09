Bonifica nel sito di interesse nazionale di Crotone-Cassano e Cerchiara, Errigo commissario

AMBIENTE

CROTONE Il professore Emilio Errigo è stato nominato commissario straordinario “per accelerare promuovere e realizzare la bonifica e riparazione del danno ambientale nel sito di interesse nazionale di Crotone-Cassano e Cerchiara”. La nomina gli è stata conferita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, a firma del sottosegretario Alfredo Mantovano, su proposta del ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il ministro dell’economia e delle finanze. Dopo anni di attesa finalmente il governo ha proceduto ad una nomina determinante per riprendere il ragionamento e avviare le attività che dovrebbero concludersi con la bonifica (messa in sicurezza) dell’area Sin (Sito interesse nazionale) di Crotone, devastata dalla presenza di tonnellate di veleni derivanti da 70 anni di attività industriali. Come si legge nel decreto l’incarico del professore Errigo avrà la durata di due anni, “prorogabile per un ulteriore anno nelle ipotesi di mancato completamento nei termini previsti, per cause non imputabili alla struttura commissariale, delle finalità”.

La delega assegnata al commissario prevede, quindi, interventi specifici per “per accelerare promuovere e realizzare la bonifica e riparazione del danno ambientale nel sito di interesse nazionale di Crotone-Cassano e Cerchiara”, obiettivo che si dovrà raggiungere curando “le fasi progettuali, la predisposizione dei bandi di gara, l’aggiudicazione dei servizi e dei lavori, la realizzazione, la direzione dei lavori, la relativa contabilità e il collaudo garantendo la congruità dei costi in ogni fase procedimentale”. Gli viene anche chiesto di presentare al ministero dell’Ambiente “il piano degli interventi identificati dal codice unico di progetto e corredati da relativo cronoprogramma”.

Il commissario ha l’obbligo di inviare al ministero dell’Ambiente “una relazione, a cadenza semestrale” sulle attività svolte. “I provvedimenti e le ordinanze emesse dal commissario, in ogni caso, non possono comportare oneri privi di copertura finanziaria e determinare effetti peggiorativi sui saldi di finanza”. Il commissario gestirà, sul piano economico, gli oltre 70 milioni di euro assegnati dal Tribunale di Milano alla città pitagorica, quale risarcimento per i danni ambientali subiti nel corso delle attività industriali. Lo stesso Tribunale ha assegnato la gestione dei fondi alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Ecco perché la nomina del commissario arriva dalla Presidenza del Consiglio. Prima di Errigo la carica di commissario è stata ricoperta da Elisabetta Belli che, dopo due anni di gestione, non ha lasciato molte tracce delle sue attività. Prima di Errigo era stata ipotizzata la nomina del generale Vadalà e successivamente del prefetto di Crotone Ippolito.