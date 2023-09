Europee, Aieta correrà sotto l’egida di “Sud chiama Nord”

L’annuncio

CETRARO «Il “mio sindaco” di Cetraro (Cosenza) Giuseppe Aieta ha detto di Sì!». È quanto comunica via social Cateno De Luca, sindaco di Taormina e leader di “Sud chiama Nord” che così comunica il lancio della candidatura alle Europee del primo cittadino di Cetraro.

«Abbiamo fatto il patto del peperoncino a Diamante – scrive De Luca – in presenza di dieci sindaci e di un leader nazionale di partito per la scelta del candidato della Calabria alle elezioni europee. Nelle prossime settimane apriremo a Cetraro la campagna elettorale! Giuseppe facci sognare senza se e senza ma!».