Auto si ribalta nel Catanzarese, soccorso il 77enne che si trovava alla guida

il fatto

SOVERIA SIMERI (CZ) Una squadra dei vigili del fuoco del comando di Catanzaro (distaccamento di Sellia Marina) è intervenuta in località Diamale nel comune di Soveria Simeri per un incidente stradale: una la vettura coinvolta, una Ford Ecosport il cui conducente, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo. L’auto si è ribaltata e l’uomo alla guida, un 77enne, è stato affidato al personale sanitario del Suem118 per poi essere trasferito in ospedale.

L’intervento dei vigili del fuoco è valso alla messa in sicurezza del sito e della vettura in attesa del soccorso stradale. Sul posto anche i carabinieri.