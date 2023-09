Agenti batterici e rotavirus, le cause della morte del bimbo di 15 mesi a Cosenza

la tragedia

COSENZA Confermata la notizia anticipata ieri sul nostro giornale sulle cause della morte del piccolo di 15 mesi originario di Cassano Allo Ionio e deceduto all’ospedale Annunziata di Cosenza (qui la notizia). La causa della febbre alta (40 gradi) e del peggioramento delle condizioni di salute del piccolo sarebbero dovuta alla presenza di più agenti batterici: la salmonella ed escherichia coli unite ad una gastroenterite acuta causata dal rotavirus. Come confermato alla redazione dal primario di neonatologia dell’ospedale Annunziata, il dottore Gianfranco Scarpelli.

Il piccolo era giunto al nosocomio bruzio intorno alle 17 di martedì, presentando febbre alta ma con sintomi già accusati nei gironi precedenti l’arrivo a Cosenza. Il bimbo viveva insieme ai suoi genitori a Cassano Allo Ionio in una zona di campagna e proprio il fattore ambientale avrebbe giocato un ruolo fondamentale nell’aggravamento prima e nel collasso poi del quadro clinico del piccolo. Il fratellino della vittima, presentava gli stessi sintomi, ed è stato immediatamente trasferito al “Bambin Gesù” di Roma dove è giunto nella notte di martedì. Le condizioni del piccolo paziente sono gravi, ma stabili. (f.b.)