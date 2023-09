Il Tenente Colonnello Gianluca Zara è il nuovo Comandante dei Carabinieri di Lamezia Terme

il cambio di guardia

LAMEZIA TERME Il Tenente Colonnello Gianluca Zara è il nuovo Comandante del Gruppo Carabinieri di Lamezia Terme. L’Ufficiale ha già assunto l’incarico da qualche giorno, mentre il Colonnello Sergio Molinari, dopo tre anni, lascia Lamezia per assumere l’incarico di Comandante Provinciale di Perugia.

Il Tenente Colonnello Zara proviene dal Comando Generale dove, nell’ultimo biennio, presso gli Uffici Cooperazione Internazionale e Infrastrutture, si è occupato di tematiche rispettivamente afferenti ai rapporti di collaborazione tra i Carabinieri e le altre forze di polizia del mondo e alla gestione del parco immobiliare dell’Arma, contribuendo, fra l’altro, all’avvio e alla definizione di iniziative e progettualità riguardanti l’acquisizione di immobili confiscati alla criminalità organizzata d’interesse istituzionale.

42 anni, originario del Veneto, a partire dal 2000 frequenta l’Accademia Militare di Modena e la Scuola Ufficiali Carabinieri di Roma, ove ha conseguito la laurea in Giurisprudenza presso l’Università Sapienza.

Dal 2005 al 2007, presso il 1° Reggimento della Scuola Marescialli e Brigadieri Carabinieri di Velletri ha ricoperto l’incarico di Comandante di Plotone e Insegnante approfondendo, così, lo studio di materie di settore, conseguendo, altresì, una seconda laurea in Scienze della Sicurezza Interna ed Estera presso l’Università di Roma Tor Vergata.

Nel 2007, ricopre l’incarico di Comandante del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Centro e, successivamente, della Compagnia di Alghero fino al 2012.

In seguito, fino al 2015, ha svolto diversificate mansioni di staff nell’ambito di Comandi di Vertice della Capitale, tra cui il Comando Unità Mobili e Specializzate Carabinieri “Palidoro”, il Comando Interregionale Carabinieri “Podgora” e il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, prestando anche servizio presso il Gabinetto del Ministro della Difesa.

Nuovamente assegnato alla linea territoriale, ha retto il Comando della Compagnia Roma Parioli, occupandosi successivamente di attività di analisi e pianificazione nell’ambito dell’Ufficio Operazioni del Comando Generale.

Ammesso nel 2020 alla frequenza del Corso superiore di stato maggiore interforze presso il Centro Alti Studi della Difesa, ha conseguito il master di II livello in Studi Internazionali Strategico-Militari presso l’Università di Torino.