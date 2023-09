Talarico sceglie Matera per lo shooting della Collezione AI 2023-2024

la location

MATERA Talarico sceglie Matera. Il noto marchio di moda italiano ha annunciato ufficialmente che la location scelta per lo shooting della Collezione AI 2023-2024 sarà la città lucana, famosa per i suoi antichi Sassi e il suo fascino unico. «Questa location fornirà uno sfondo suggestivo per l’eleganza e lo stile distintivo delle creazioni di Talarico», sottolinea una nota. La decisione di scegliere Matera per lo shooting «non è casuale. Nel 2022 il fondatore del marchio Maurizio Talarico ha scelto di attuare una strategia di comunicazione atta a promuovere tramite campagne pubblicitarie nazionali ed internazionali sia i prodotti realizzati dalla maison sia i luoghi dove si svolge lo shooting». Dopo Palermo e Tropea, Maurizio Talarico, ha scelto la città di Matera, che con la sua architettura millenaria e i suggestivi paesaggi urbani, rappresenta un connubio perfetto tra tradizione e modernità, proprio come la Collezione AI 2023-24 di Talarico. La scelta di Matera sottolinea l’impegno del marchio nel valorizzare le radici italiane e nell’esplorare nuove prospettive artistiche. Il team di Talarico è entusiasta di collaborare con i talenti locali, tra cui fotografi, stilisti e modelli, per catturare l’essenza e l’atmosfera unica di Matera nella loro campagna di moda. L’obiettivo è creare immagini straordinarie che incantino e ispirino gli amanti della moda in tutto il mondo. La Collezione AI 2023-24 di Talarico rappresenterà un’armoniosa fusione di elementi classici e innovativi, con raffinatezza e attenzione ai dettagli. Il brand anticipa l’entusiasmo di condividere questa collezione unica con il pubblico, attraverso immagini che cattureranno l’immaginazione e porteranno l’eleganza italiana a nuovi livelli oltre i confini nazionali.