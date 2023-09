In Calabria il tour del “Coro Giovanile Italiano”

L’evento

CATANZARO A trent’anni dalla sua costituzione l’ “Associazione corale regionale”, presieduta da Gianfranco Cambareri, che comprende 30 realtà con esponenti di tutte le province calabresi, ospiterà il tour del “Coro Giovanile Italiano” della Federazione Nazionale Italiana delle Associazioni Regionali Corali (Feniarco) che il 2 giugno si è esibito nei giardini del Quirinale, su invito del presidente Mattarella, nel corso delle iniziative per il 77mo anniversario della Repubblica Italiana.

Il “Coro Giovanile Italiano” – espressione di musicisti di età compresa tra i 18 e 28 e diretti dal maestro Marco Berrini, una tra le figure maggiormente rappresentative della coralità italiana anche all’estero – in Calabria si esibirà dal 22 al 24 settembre.

Alle 19.30 di venerdì a Catanzaro (concerto alla Chiesa del Monte dei Morti e della Misericordia); sabato alle 20.30 a Caulonia (Chiesa Matrice di Santa Maria Assunta) e domenica alle 20.00 a Vibo Valentia (Duomo di Santa Maria Maggiore e San Leoluca).

«Siamo compiaciuti – afferma il presidente del Consiglio regionale Filippo Mancuso – di aver agevolato l’arrivo in Calabria del ‘Coro Giovanile Italiano’. Una formazione dai tratti originali nel panorama nazionale, che ha anche in Calabria espressioni di alta valenza artistica su cui puntare e che – aggiunge Mancuso – in coerenza con la mission della ‘Feniarco’ e grazie all’impegno dell’ ‘Associazione Corale Regionale’, rappresenta un laboratorio formativo che punta all’eccellenza e un’esperienza che lascia fruttuose impronte sul territorio. Contribuendo, nello stesso tempo, ad arginare, offrendo loro occasioni di studio e di performance artistiche con le relative produzioni, l’emigrazione di giovani musicisti, spesso costretti a lasciare la Calabria».



Per meglio conoscere i 40 coristi, provenienti da diverse città e da più esperienze musicali, che periodicamente si rinnovano portando nuova energia, e guidati, nel corso degli anni, da maestri di fama internazionale grazie ai quali il complesso vocale ha partecipato alle più importanti manifestazioni corali europee, è previsto un incontro pubblico con il “Coro Giovanile Italiano” al Palazzo della Provincia di Catanzaro venerdì 22 alle ore 18.30.