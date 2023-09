Irachena scomparsa nel Cosentino ritrovata dopo la denuncia dei genitori

il caso

SAN BASILE Era su un bus diretto a Bolzano la ragazza irachena di 16 anni scomparsa da stamattina a San Basile, nel Cosentino, dove è ospite del Sai, il Sistema di accoglienza integrazione.

Da quanto si è appreso, la ragazza è uscita di casa per andare a scuola, con il pullman, all’istituto professionale a Castrovillari. Ma in realtà a scuola non sarebbe mai arrivata. I familiari non vedendola rincasare dopo la fine delle lezioni hanno immediatamente lanciato l’allarme del mancato rientro e hanno diffuso la foto della sedicenne. La ragazza, di corporatura robusta, con capelli neri lunghi, carnagione chiara, non soffre di alcun disturbo. Al momento dell’allontanamento indossava una maglia a mezze maniche bianca, un pantalone nero ed una casacca marrone e verde.

In tarda serata la notizia del ritrovamento e la grande paura è passata.