Calabretta: «Il luminare Gottlob all’Unical, è la Calabria di cui siamo orgogliosi»

l’intervento

CATANZARO «Il progresso non deve farci paura ma essere la leva per migliorare le nostre vite. Non possiamo arrestare il futuro e la ricerca, ma dobbiamo governarne con attenzione i processi. L’intelligenza artificiale è una risorsa per tutti noi. Non possiamo cedere alla paura e ai timori che, inevitabilmente, generano le nuove tecnologie. È sempre stato così nel corso dei secoli. E un Paese come l’Italia deve fare la sua parte. Aggiungo pure che la nostra regione ha già un ruolo di primo piano grazie all’Università della Calabria».

È quanto afferma Cataldo Calabretta, esponente di punta della Lega in Calabria – che ha insegnato Diritto dell’informazione e della comunicazione proprio all’Unical – commentando le parole espresse in una nota stampa da Alberto Gusmeroli, presidente della X Commissione Attività produttive alla Camera. Il responsabile Fisco della Lega – prima dell’inizio delle audizioni per l’indagine conoscitiva sull’AI – ha sottolineato le straordinarie opportunità ma anche la necessità di conoscere e governare i rischi per i cittadini, comprese le evidenti ricadute sull’occupazione. Argomenti e temi ai quali guardano con molta attenzione il segretario federale della Lega, Matteo Salvini e i vertici della Lega.

«Pochi giorni fa – spiega il sub commissario della Lega in Calabria, Cataldo Calabretta – uno dei grandi nomi dell’Intelligenza artificiale nel mondo, il professor Georg Gottlob, è stato ospite d’onore all’apertura dell’anno accademico dell’Università della Calabria. Il docente dell’Ateneo di Oxford insegnerà in quello di Arcavacata. Merito di una università all’avanguardia e di un rettore, Nicola Leone, che rappresentano una regione capace di eccellere e attrarre competenze riconosciute a livello internazionale. È la Calabria di cui siamo orgogliosi».