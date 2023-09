Galleria della Limina, Versace incassa la disponibilità del ministro Valditara

viabilità

REGGIO CALABRIA «Abbiamo ottenuto la disponibilità dal ministro Valditara a discutere delle proposte avanzate nel documento approvato all’unanimità dall’ultimo Consiglio metropolitano aperto sulle infrastrutture della Locride. Lo riteniamo un passo in avanti. Le soluzioni tampone ci interessano relativamente, ma la paventata chiusura della Jonio-Tirreno deve essere l’occasione per discutere di cosa è oggi la Locride e che tipo di sviluppo vogliamo per questa terra». Così il sindaco facente funzioni della Città metropolitana di Reggio Calabria, Carmelo Versace (nella foto), a margine di un incontro con il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara (oggi in visita nella Locride), tra i destinatari della lettera e della documentazione trasmessa dalla Città Metropolitana insieme alla proposta, approvata all’unanimità dal Consiglio, che prevede la realizzazione di un bypass funzionale e sicuro, di un nuovo traforo per la galleria della Limina e di una serie di investimenti nazionali per le infrastrutture ed i trasporti nel territorio della Locride.

«Mi riferisco – aggiunge Versace – alla necessità di realizzare un bypass di quella strada, al raddoppio della galleria, agli investimenti sulla SS106, alla Bovalino-Bagnara, alla ferrovia jonica e ad altre infrastrutture strategiche. Non possiamo pensare che tutto si risolva riducendo le ore di chiusura, altrimenti rischiamo ancora una volta di mettere semplicemente la polvere sotto il tappeto. Non è questo quello che la comunità della Locride si attende», conclude.