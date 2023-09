Ancora incendi nel Parco del Pollino, a Vibo distrutto il Lido degli Aranci

l’emergenza

LAINO CASTELLO Un incendio è divampato nel territorio di Laino Castello (Cosenza) nel cuore del Parco nazionale del Pollino, al confine con la Basilicata. Sono in corso le operazioni di spegnimento di spegnimento delle fiamme. Sul posto sta intervenendo un elicottero dei Vigili del Fuoco.

Appena due settimane fa le fiamme avevano interessato una vasta area tra Frascineto e Civita, sempre sul versante cosentino della catena montuosa che divide le due regioni (nella foto le operazioni di soccorso scattate martedì 6 settembre).

A Vibo distrutto Lido degli Aranci

Un incendio di vaste dimensioni sta distruggendo il Lido degli Aranci, storica struttura ricettiva nella frazione Bivona del comune di Vibo Valentia. Le fiamme hanno interessato alcune costruzioni alimentate anche dal vento sostenuto. Non è chiaro se il fuoco abbia raggiunto il lido proveniente dalle sterpaglie circostanti o si sia generato all’interno del perimetro del sito. Sul posto sono in azione diverse squadre di Vigili del fuoco che però stanno incontrando rilevanti difficoltà nell’arginare il fronte delle fiamme. Non si registrano feriti al momento. Il Lido degli Aranci, un tempo della famiglia Mancini, è una struttura turistica molto in voga soprattutto negli anni 80-90. Location di manifestazioni che richiamavano personaggi dello spettacolo anche del panorama nazionale. Dopo l’alluvione del 2006 che la distrusse quasi completamente, restò chiusa anche per via del fallimento del gruppo imprenditoriale. Qualche anno fa è stato acquisito da una nuova cordata che ha rimesso in piedi la struttura.

Cinque interventi dei Canadair in Calabria

Diversi gli interventi dei Canadair e degli elicotteri della flotta aerea dello Stato, coordinati dal Dipartimento della Protezione Civile, impegnati dalle prime luci del giorno nelle operazioni di spegnimento dei numerosi incendi boschivi. Secondo i dati disponibili alle 18, sono 17 le richieste di concorso aereo ricevute dal Centro Operativo Aereo Unificato (Coau) del Dipartimento, di cui 12 dalla Sicilia e 5 dalla Calabria: 8 gli incendi finora spenti. Le attività – precisa la Protezione civile – proseguiranno finché le condizioni di luce consentiranno di operare in sicurezza.