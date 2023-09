Casali del Manco, approvato il Piano strutturale comunale

Il provvedimento

CASALI DEL MANCO Un’ordinata organizzazione del territorio che tuteli l’ambiente ed il paesaggio e ponga le condizioni per un proficuo sviluppo socio-economico, nel segno di un’identità urbana unitaria. Questo l’obiettivo dell’Amministrazione comunale di Casali del Manco, guidata da Francesca Pisani, che ieri pomeriggio ha tagliato un traguardo molto importante: il Consiglio comunale, infatti, ha approvato all’unanimità l’adozione del PSC, il Piano Strutturale Comunale, lo strumento urbanistico che dovrà cambiare il volto del territorio casalino, tracciando le scelte strategiche di sviluppo da qui ai prossimi anni.

«Quella del 20 settembre 2023 è una giornata storica per il Comune di Casali del Manco – ha affermato il Sindaco Pisani – abbiamo adottato questo importante strumento di pianificazione che dovrà essere conosciuto e condiviso da tutti. Sono certa che l’adozione del PSC segnerà l’inizio di una fase nuova per il nostro comprensorio – ha sottolineato – delineeremo una visione più innovativa del territorio, che avrà come priorità la salvaguardia ambientale e paesaggistica, il rispetto dei vincoli di dissesto idrogeologico e paesaggistico, la tutela e lo sviluppo delle zone rurali e a vocazione agricola, la riqualificazione e la valorizzazione dei centri storici, la rimodellazione delle aree di recente espansione edilizia».

Tramite il PSC, Casali del Manco punterà alla massima riduzione del consumo di suolo, riservando grande attenzione al Parco fluviale del Cardone e alle aree verdi. Il piano guarderà, inoltre, ai vantaggi del trovarsi all’interno del Parco Nazionale della Sila, puntando l’attenzione anche sull’attuazione della normativa dei Piani di Gestione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC), negli areali esterni al perimetro del Parco; ma punterà, allo stesso tempo, alla ristrutturazione ed al recupero degli immobili esistenti ed al rilancio dell’identità locale, dei centri storici e del patrimonio pubblico.

«Il PSC – ha aggiunto il Sindaco – giocherà un ruolo fondamentale nel superamento dei vecchi confini comunali, mettendo in luce le potenzialità del nostro territorio, spingendo l’economia e promuovendo occupazione, e invertendo quindi il trend di spopolamento delle aree interne e rurali».

Il percorso tecnico-amministrativo del Piano Strutturale Comunale di Casali del Manco è iniziato nel 2018 e nella precedente consiliatura, a guida Martire, sono stati fissati gli obiettivi strategici del piano. Pisani ha inteso quindi rimarcare la lungimiranza del suo predecessore e ringraziare i professionisti che hanno redatto il PSC attenendosi alle linee già tracciate. Il suo ringraziamento, inoltre, è stato rivolto agli uffici comunali che si sono occupati delle complesse procedure burocratiche, sottolineando l’impegno dell’ingegnere Ferruccio Celestino, Responsabile dell’Ufficio Tecnico e Responsabile Unico del Progetto, nonché del Consigliere comunale con delega all’Urbanistica, Fernando De Luca.

Il primo cittadino e l’intera Amministrazione comunale ora auspicano che il PSC venga approvato definitivamente ed in tempi brevi dalla Regione Calabria, in modo da poter essere immediatamente operativo per uno sviluppo sostenibile della città di Casali del Manco.