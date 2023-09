Casali del Manco, al via il progetto “Touch Rugby: nel campo come nella vita”

l’iniziativa

CASALI DEL MANCO Lo scorso 20 settembre si è svolta presso la biblioteca comunale di Casali del Manco la conferenza stampa di presentazione del progetto “Touch Rugby: nel campo come nella vita” alla presenza del sindaco Francesca Pisani, del coordinatore regionale di Sport e Salute Walter Malacrino, e del responsabile tecnico del Rugby Rende Rita Bennardo. All’incontro presente anche il delegato regionale della Federazione Italiana Rugby, Salvatore Pezzano, che si è detto orgoglioso perché il sopramenzionato progetto – solo cinque i progetti finanziati a livello nazionale che hanno coinvolto il rugby – rappresenterà, certamente, una ulteriore occasione per dare nuove e concrete possibilità ai giovani e per far conoscere, in tutte le sue molteplici sfaccettature, il mondo rugbistico. Si tratta, nello specifico, di un progetto finanziato dal Dipartimento Sport e Salute a valere sull’Avviso “Spazi Civici di Comunità” che vedrà la Società ASD Rugby Rende – Ente Capofila – impegnata a realizzare le attività progettuali, in partenariato con il Centro di Solidarietà “Il Delfino” e con il Comune di Casali del Manco. Il sindaco Pisani si è detta entusiasta del progetto che si pone l’obiettivo di favorire il protagonismo giovanile rafforzando, appunto nei ragazzi, i valori educativi dello sport. L’Amministrazione comunale di Casali del Manco ha, dunque, accolto positivamente l’iniziativa mettendo a disposizione diversi spazi comunali, tra cui il Centro Polisportivo e la Biblioteca comunale.

Il progetto

Il progetto, della durata di 24 mesi, si rivolge a 50 giovani, con età compresa tra i 14 e i 25 anni, scelti tra le categorie particolarmente svantaggiate (nuclei familiari economicamente svantaggiati, stranieri, NEET e persone con disabilità) residenti nel Comune di Casali del Manco. Il progetto comprenderà attività sportive e anche attività extra-sportive (laboratorio di cittadinanza attiva, di riciclo creativo, di cinema, di musica, etc.) tutte completamente gratuite. Una importante occasione di crescita per la comunità di Casali del Manco, difatti incentivando le attività sportive, artistiche e culturali si favoriranno pure le occasioni di inclusione e aggregazione, per proporre ai giovani nuove opportunità di crescita personale e professionale.