Dalla Bcc della Calabria Ulteriore quattro borse di studio in Finanza etica

La Bcc della Calabria Ulteriore, sempre attenta al futuro delle giovani generazioni, continua a promuovere iniziative mirate. Dopo aver organizzato corsi di Educazione Finanziaria e aver reclutato giovani laureati calabresi, la Banca annuncia una nuova iniziativa che sostiene la formazione attraverso il finanziamento di quattro Borse di Studio per il “Corso di Alta Formazione in Finanza Etica” presso l’Università Federico II di Napoli, Dipartimento di Economia, Management, Istituzioni. Questo è il secondo anno consecutivo in cui la BCC della Calabria Ulteriore finanzia borse di studio per questo corso, che, tra gli latri vantaggi, può offrire sbocchi lavorativi in Banca com’è accaduto per la scorsa edizione.

Il “Corso di Alta Formazione in Finanza Etica” risponde all’esigenza di approfondimento e aggiornamento scientifico in un contesto storico in cui la responsabilità sociale è diventata indispensabile. La Finanza Etica pone le persone e l’ambiente al centro dell’attività creditizia e di investimento. Oltre ai metodi di valutazione finanziaria tradizionali, questa disciplina stabilisce criteri etici per l’allocazione delle risorse, integrando così l’analisi finanziaria. Per selezionare i destinatari delle borse di studio, la BCC della Calabria Ulteriore ha lanciato una manifestazione d’interesse riservata ai Soci e ai figli dei Soci della Banca. Inoltre, un requisito fondamentale per partecipare al bando è il possesso di una laurea triennale o magistrale in discipline giuridiche, economiche, politiche e sociali.

Il valore del corso, che si terrà da ottobre 2023 a marzo 2024, è di € 1.500,00 per ciascun partecipante, ed è interamente coperto dalla borsa di studio. Inoltre, il programma include un periodo di tirocinio previsto a partire da aprile 2024 presso Istituti di Credito o Istituti di Ricerca. Le domande di partecipazione dovranno essere presentate con consegna a mano presso le nostre filiali o tramite mail all’indirizzo segreteriagenerale@calabriaulteriore.bcc.it entro il 29 settembre 2023. Sulla base delle domande pervenute saranno stilate delle graduatorie che terranno conto dei titoli, dell’età e della pertinenza del percorso di studi rispetto alle materie del corso, con l’obiettivo di promuovere l’accesso a questa opportunità educativa e professionale.

Per ulteriori informazioni, si prega di contattare la BCC della Calabria Ulteriore attraverso i canali ufficiali.