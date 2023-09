L’Ucraina conferma un attacco in Crimea

la guerra

ROMA Kiev ha confermato un attacco a una base aerea russa in Crimea. “E’ stato fermato un tentativo da parte del regime di Kiev di effettuare un attacco terroristico utilizzando UAV di tipo aereo contro obiettivi in Russia. I sistemi di difesa aerea di turno hanno distrutto due veicoli aerei senza pilota ucraini sul Mar Nero, vicino alla costa sud-orientale della Crimea e nella regione di Tuapse nel territorio di Krasnodar”. Lo riporta il canale Telegram del ministero della Difesa russo.

Nelle ultime ore il presidente Zelensky aveva richiesto nuove armi agli Usa ricevendone una risposta negativa: il senatore repubblicano McCarthy lo gela escludendo il via libera di nuovi aiuti a Kiev entro il 2023.

