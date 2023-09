Energia elettrica interrotta “a sorpresa” a Sant’Eufemia, disagi per tutti

il caso

LAMEZIA TERME Stop all’erogazione di energia elettrica a sorpresa, almeno per una parte di famiglie e attività commerciali di Sant’Eufemia (compresa la nostra redazione), a Lamezia Terme. Succede anche questo, nel 2023, quando basterebbe una mail (o un Pec, ma non vorremmo guardare troppo avanti) per avvisare tutti ed evitare stop lavorativi o imprevisti per i cittadini. Nella popolosa frazione di Lamezia Terme le comunicazioni (chiamiamole così) si svolgono ancora con metodi pionieristici: i classici volantini affissi dagli operatori dell’Enel ai lampioni. E neppure in maniera capillare, visto che sono apparsi soltanto su un versante della strada interessata, via del Mare, lasciando l’altra metà letteralmente al buio: senza informazioni e senza corrente elettrica. Peraltro per un tempo piuttosto lungo: è previsto che l’interruzione – dovuta a un intervento importante come la sostituzione di una cabina elettrica – si protragga fino alle 16 di oggi, mercoledì 27 settembre. A fare da sgradevole corollario a una storia che sembra appartenere a un altro secolo c’è anche un intervento, sempre in via del Mare, per soccorrere una persona rimasta bloccata in ascensore e “liberata” dai tecnici della manutenzione. “Infortunio”, anche questo, dovuto alla mancata comunicazione del disservizio. Sono tante le proteste raccolte in mattinata nel quartiere: cittadini, commercianti, anziani costretti a convivere con la difficoltà di una mezza giornata senza corrente elettrica. Sorprese sgradite: se ne farebbe volentieri a meno. Basterebbe una mail oppure una distribuzione più capillare degli avvisi. Cose banali, nel ventunesimo secolo. Evidentemente non per tutti. (redazione@corrierecal.it)