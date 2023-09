la tragedia

CASTRIGNANO DEL CAPO Un uomo è morto, carbonizzato, a seguito di un incidente, a quanto pare autonomo, avvenuto sulla Statale 274 nel tratto fra Castrignano del Capo e Leuca, nel Salento. La vittima – secondo quanto riporta il Quotidiano di Puglia (da cui è tratta la foto sopra) – è Bernardo Loria, 42 anni, originario di San Giovanni in Fiore e socio di un locale di Marina di Novaglie e di un b&b. La certezza dell’identità si avrà tuttavia soltanto dopo l’esame del Dna sui resti. Loria è stato ricordato oggi con un minuto di silenzio prima dell’inizio del consiglio comunale di San Giovanni in Fiore, come ci ha confermato il comandante della polizia locale Rosario Marano. L’incidente, secondo quanto appreso, è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri. Sul posto sono accorsi il personale sanitario del 118, i vigili del fuoco del distaccamento di Tricase e i carabinieri. Dalle prime ricostruzioni sembrerebbe che il conducente abbia perso il controllo del mezzo e sia uscito fuori strada. La vettura ha preso fuoco subito dopo ed è finita in una scarpata. A segnalare l’accaduto alcuni passanti che si sono ritrovati dinanzi alla terribile scena.