La reazione

TORINO «Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, oggi a Torino con tutti i governatori d’Italia, ha definito le Regioni “la colonna vertebrale del nostro Paese”». È quanto scrive in un post, il presidente della Regione Roberto Occhiuto che aggiunge: «Lo ringrazio per il sostegno e per l’affetto con il quale si è soffermato a salutarmi al termine del suo intervento alla seconda edizione del Festival delle Regioni».