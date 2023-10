L’Unical nel Centro Storico di Cosenza. Al via il corso di laurea di infermieristica

la cerimonia

COSENZA Cerimonia di apertura, questa mattina nel Chiostro di San Domenico a Cosenza, del corso di laurea di infermieristica dell’Università della Calabria. Gli studenti seguiranno le lezioni, a pochi passi dall’ospedale civile dell’Annunziata dove svolgeranno, invece, i tirocini. La cerimonia ha visto la presenza delle autorità civili, militari e religiose, del sindaco Franz Caruso e del Rettore dell’Unical Nicola Leone. «E’ sicuramente un valore aggiunto per la città, ma credo per tutta la nostra provincia e forse con un pizzico anche di ottimismo in più per la Calabria. Penso che unire la più grande impresa della regione alla città che ha dato i natali a Bernardino Telesio abbia un valore particolare per tutta la regione», ha detto il sindaco Caruso ai nostri microfoni. «Faremo un bando per invitare coloro i quali sono proprietari di alloggi sfitti per metterli a disposizione degli studenti. Abbiamo anche un progetto, che è quello anche di destinare probabilmente Palazzo Ferrari, che noi abbiamo svuotato degli uffici comunali, a questo scopo. È un grande edificio, proprio qui di fronte, sarebbe il completamento di un’opera a favore proprio della residenzialità degli studenti in questo territorio», ha chiosato il sindaco. Soddisfatto anche il Rettore Nicola Leone felice di poter condividere un ulteriore e prezioso passo in avanti nel rapporto ormai consolidato con l’amministrazione bruzia. «L’Unical continua ad aprirsi al territorio». I numeri delle richieste di iscrizione al corso di infermieristica sono incoraggianti. «Abbiamo avuto ben 401 domande su 119 posti disponibili, quindi il triplo e tre volte rispetto alla media nazionale che è di 1,2. A livello nazionale quest’anno le domande infermieristiche sono in calo con una media nazionale che segna un -10%, la Calabria invece ottiene un +46% proprio grazie all’istituzione del nuovo corso». (f.b.)